Dha Ankara - Hdp, Ysk Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve YSK üyeleri hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunun ardından HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve hukuktan sorumlu MYK üyesi Pınar Akdemir adliye önünde basın açıklaması yaptı.



Açıklamayı okuyan Ahmet Yıldırım, referandumun iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "16.00'da doğudaki illerimizde, 17.00'da batıdaki illerimizde oy verme işlemi bittikten yaklaşık 70 dakika sonra YSK'nın bir duyurusu ile maalesef bir karar değişikliğine gidildi. Bu da daha önceki seçimlerde sıklıkla tecrübe ettiğimiz mühürsüz oy pusulaları ile mühürsüz zarfların geçersiz sayılacağı kuralının ihlali idi. Buradan hareketle YSK Başkanı ve üyeleri çok açık bir şekilde görevlerine sahip çıkmamış, daha önce vermiş oldukları bir kararı inkar edercesine referanduma gölgeyi kendileri düşürmüştür. Siyasi partilerin itirazlarını değerlendirip, referandumun iptali yönünde bir karar almadıkları sürece, bu referandum toplum vicdanında meşruiyet kazanmayacaktır" dedi.



FUTBOL MAÇI ÖRNEĞİ



Daha önceki karara bir örnek veren Yıldırım, "30 Mart 2014'te Bitlis Güroymak ilçesindeki seçime AKP itiraz ediyor, aynı YSK, bir sandıktaki oyların mühürsüz olması nedeniyle ilçedeki seçimi iptal ediyor. Durum, bir futbol maçında, kaleye giren topu bir oyuncu elle çıkardığında bunun penaltı olması gerekirken, maç bittikten sonra bunun penaltı sayılmamasına benziyor" diye konuştu.



KARAR TOPLUMSUL KAMPLAŞMAYI BESLEYECEK



Açıklamasında 1982 anayasasını hatırlatan Yıldırım, "



Şimdi bütün şaibeli durumlara rağmen, hukuka aykırılık orta yerde dururken, 51.4 ile geçirilmiş olan bu değişiklik ülkeye mutluluk ve istikrar sağlamayacaktır. Karar, toplumsal kamplaşmayı besleyecek şeklinde bir kaygımız vardır. Meclis'i dün sadece 4 saat açık tutmalarının ve apar topar kapatmalarının nedeni de, meşruiyet sorunu olan referandum sonucunun gündeme gelmesini istememeleridir. YSK Başkanı ve üyeleri hakkında, belirttiğim ve daha sayamadığım nedenlerden görevlerini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk" diyerek açıklamasını bitirdi.



Görüntü Dökümü



-Basın açıklamasından görüntüler



Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA



===================================