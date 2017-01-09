TÜMÜ
Haberler Search
Dha Ankara - Hdp'li Beştaş: Bu, 'Varlığım Cumhurbaşkanına Armağan Olsun Anayasası'

Dha Ankara - Hdp'li Beştaş: Bu, 'Varlığım Cumhurbaşkanına Armağan Olsun Anayasası'

- Ankara.

Dha Ankara - Hdp'li Beştaş: Bu, 'Varlığım Cumhurbaşkanına Armağan Olsun Anayasası'

- Ankara

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Halkların Demokratik Partisi, Cumhurbaşkanı, Ankara, Hdp, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads