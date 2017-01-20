Hdp'li Başaran, Ankara'da Gözaltına Alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hdp'li Başaran, Ankara'da Gözaltına Alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA,

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