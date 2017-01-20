HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
Haber: Tahsin GÜNER / ANKARA,
Hdp'li Başaran, Ankara'da Gözaltına Alındı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Başaran, Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
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