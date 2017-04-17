Dha Ankara- Gökçek'ten Sosyal Medya Takipçisine: Gezi Zekalı Arkadaşım Yerel Seçimde 44.9 Almışken...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medyadaki takipçileri arasında oy tartışması yaşandı. Gökçek, Ankara'da oylarının gerilemediğini, yerel seçime göre arttığını yazdı. Gökçek sosyal medya takipçisine, "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış" dedi.



Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da oylarının gerilemediğini belirten bir mesaj yayınladı. Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor. Artisliğe gerek yok" yazdı.



"GEZİ ZEKALI ARKADAŞIM"



Bir takipçisinin "Ankara bu seçimde sana hayır dedi" mesajına yanıt olarak Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?" dedi.



ANKARA