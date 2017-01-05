Dha Ankara - Fırat Kalkanı Şehidi Astsubay Şimşek, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda, şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Görüntü Dökümü:



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-Cenaze töreninden görüntüler



-Cenazeye katılan protokolden görüntü



-Şehit yakınları



-Cenaze namazının kılınması



-Detaylar



(CANLI YAYINLANDI)



Haber: Ümit KOZAN-Tahsin GÜNER / ANKARA,