Dha Ankara - Eski TRT Çalışanı 20 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TRT çalışanı 22 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 10 gün önce polis tarafından gözaltına alanın 38 kişiden, işlemleri tamamlanan 22 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 22 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ifadeleri alınan şüphelilerden 20'sini tutuklarken, 2 kişi serbest bırakıldı.



Haber : Özkan ARSLAN/ANKARA,