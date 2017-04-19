Dha Ankara - Erdoğan ve Trump NATO Zirvesi Öncesi Mayıs Ayında Görüşecek (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile resmi konutta ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Erdoğan ve Trump'ın NATO zirvesi öncesi Mayıs ayında görüşeceklerini açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi NATO zirvesi öncesi Mayıs ayında yapılacak" dedi. AGİT heyeti ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Referanduma ilişkin AB'nin soruşturma hakkı yoktur. AGİT siyasi analiz yapamaz. AGİT heyetinde PKK destekçisi isimler var" diye konuştu.



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-Ortak basın toplantısı



Haber-Kamera: ANKARA



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