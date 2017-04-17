Dha Ankara - Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etmesi Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlara hitap edecek.

Dha Ankara - Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etmesi Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesine alınan vatandaşlar coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

-Vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine alınması

-detaylar

Haber: ANKARA /

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