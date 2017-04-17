Dha Ankara - Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etmesi Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesine alınan vatandaşlar coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
-Vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine alınması
-detaylar
Haber: ANKARA /
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