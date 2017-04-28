Dha Ankara - Emniyet'ten 5. Türkiye Güven Huzur Uygulaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu akşam ülke genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları umuma açık yerlerde Türkiye Huzur Uygulamalarının 5.'sinin gerçekleştirildiği bildirildi.



Aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada gerçekleşen uygulamaya 43.493 Emniyet, 27.626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71.705 personel, 13.348 ekip (13.240'ı kara, 16'sı hava ve 92'si deniz) ve 374 dedektör köpek katıldığı belirtildi. - Ankara