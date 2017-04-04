Dha Ankara - Emniyet'ten 4. Türkiye Güven Huzur Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak bu akşam ülke genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları umuma açık yerlerde Türkiye Huzur Uygulamalarının 4.'sünün gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 7 bin 266 noktada gerçekleşen uygulamaya toplam 71 bin 284 personel, 13 bin 92 ekip (12 bin 998'si kara, 12'si hava, 82'si deniz) ve 371 görev köpeği katıldı. Uygulamayla aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanıyor.



Haber: ANKARA,