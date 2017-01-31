Dha Ankara - Emine Erdoğan: Toplumun Emaneti Olan Evlatlarımızı Donatarak Yine Toplum Hizmetine...

EMİNE Erdoğan, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri atama törenindeki konuşmasında, "Bu ülkede, kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz, güçlü bir devletiniz olduğunu, aklınızdan hiç çıkarmayın" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri atama törenine katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruması altında sevgi evlerinde yetişen gençlerin, kurum bakımından ayrılırken, sosyal güvence ve düzenli gelire sahip olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına atanması töreni; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Atama töreninde konuşan Emine Erdoğan, "Devletimizin şefkat eli hep üzerlerinde olan gençlerimiz, bugün bir iş sahibi oluyor" diye konuştu.



"TÜM MAKAM VE MEVKİLER ÇALIŞAN HERKESE AÇIK"



"Toplumun emaneti olan evlatlarımızı, çok yönlü donatarak yine toplum hizmetine uğurluyoruz" diyen Emine Erdoğan konuşmasında, "Bu ülkede, kocaman bir aileniz olduğunu unutmayın. Sırtınızı dayayabileceğiniz, güçlü bir devletiniz olduğunu, aklınızdan hiç çıkarmayın" dedi. Gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Tüm makam ve mevkiler, çalışan, gayret eden herkese açık. Bunun için, kabiliyetlerinizi geliştirin. Kendinizi çok iyi yetiştirin" tavsiyelerinde bulundu. Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk ve gençler için sevgi evleri modelini geliştirdiğini ve bunun yurtdışında da model alındığını anlattı.



"KORUYUCU AİLE MODELİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKLİ"



Kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi için de, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altında yetişen, tam burslu olarak üniversiteyi kazanan ve dünya yan flüt yarışmasında birinci olan Merve Başoğlu'na uluslararası yarışmalarda kullanabileceği nitelikte bir flüt hediye etti.



Başoğlu'nun flüt dinletisi gerçekleştirdiği törende, Emine Erdoğan, dünya çapında bir başarıya imza atan Merve Başoğlu'nu tebrik etti. Emine Erdoğan, "Müzik alanında gerek akademik, gerekse sanatsal başarısı hepimizi mutlu etti. Sevgi evlerimizin böylesine güzide bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize" diye konuştu. Törende, 2 bin 974 gencin ataması yapıldı.



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Haber: ANKARA,