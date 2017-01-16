Dha Ankara - 'Dünya Çapında 348 Gazeteci Cezaevinde, Bunların 143'ü Türkiye'de'

ANKARA'da, bazı CHP ve HDP milletvekillerinin de konuşmacı olarak katıldığı, uluslararası birçok hukuk derneğinin destek verdiği 'OHAL Koşulları Altında Türkiye'de Yargı Sistemi' adlı konferans düzenlendi. Konferansta OHAL koşullarının basın üzerindeki etkilerinin tartışıldığı oturumda konuşan Gazeteci Cem Gurbetoğlu, "Dünya çapında şu an 348 gazeteci cezaevinde. Bunların en az 143'ü Türkiye'de" dedi.



Ankara Barosu tarafından 13-14-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen "OHAL Koşulları Altında Türkiye'de Yargı Sistemi" konulu Uluslararası Hukuk Konferansı'nda 'OHAL ve Medya' konulu panelde gazeteciler söz aldı. Panelin moderatörlüğünü Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu üstlenirken, BirGün gazetesinden Zeynep Yüncüler, Evrensel gazetesinden TGS Ankara Şube yöneticisi Cem Gurbetoğlu ve KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) Haber Şefi Kenan Kırkaya konuşmacı olarak katıldı.



ARKADAŞLARIMIZ GAZETECİLİK DIŞINDA BİRŞEY YAPMADI



Gökçer Tahincioğlu, "Başta Ahmet Şık olmak üzere tüm tutuklu gazetecilere selam gönderiyorum" diyerek açılışını yaptığı panelde, "OHAL'de medya ilişkisini anlamak için OHAL öncesinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü diğer bütün kuruluşlardan önce sanıyorum OHAL'in ilk ilan edildiği yer gayri resmi olarak medya. Biz gazeteciler uzunca bir süre olağanüstü koşullar altında çalışıyoruz. Basın meslek örgütleri çok uzun bir süredir mücadele ediyor. 'Eylem gazeteciliktir. Haberden başka bir şey yapılmamıştır' diye. Belki hukukçular, gazetecilere yönelik en önemli katkıyı bu noktada sunabilirler. Çünkü bizim arkadaşlarımız gazetecilikten başka bir şey yapmadı" diye konuştu.



2016 YILINDA 839 GAZETECİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



TGS Ankara Şube yöneticisi Cem Gurbetoğlu, son olarak gözaltına alınan 6 gazetecinin 21 gündür gözaltında olduğunu belirterek, "Öyle gözüküyor ki, Türkiye'de gazetecileri gözaltına almak ve ceza vermek için herhangi bir ciddi gerekçeye ihtiyaç yok. Bunun bir çok örneği var. Birçok gazetecinin ne ile suçlandığı ve hangi gerekçelerle cezaevinde olduğunu halen bilmiyoruz. Türkiye çok uzun süredir tutuklu gazetecileri tartışıyor. Türkiye'de gazetecilerin tutuklanması sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem oluyor. Dünya çapında şu an 348 gazeteci cezaevinde. Bunların en az 143'ü Türkiye'de. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı araştırmaya göre de 2016 yılında en az 839 gazeteci hakim karşısına çıktı. Davların sayısını bilmiyoruz. 189 gazeteci fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. 1 Ocak 2017 itibariyle 157 yayın organı kapatılmış. KHK'larla kapatılan yayın organlarında çalışan yaklaşık 10 bin gazetecinin işsiz kaldığını tahmin ediyoruz" diye bilgi verdi.



ÇOK SAYIDA YABANCI HUKUKÇU KONFERANSA KONUŞMACI OLARAK KATILDI



Ankara Barosu'nun ev sahipliği yaptığı, birçok ulusal ve uluslararası hukuk kuruluşu ve baronun desteklediği 3 gün süren konferansta, dünyanın bir çok farklı ülkesinden hukukçu da konuşmacı olarak yer aldı.



Görüntü Dökümü



-Tahincioğlu ve Gurbetoğlu'nun konuşması



-Konferanstan görüntüler



hHaber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,