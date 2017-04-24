Dha Ankara - Doğu Perinçek: 24 Nisan Bizim Vatan Savaşımızın Fiilen Başladığı Gündür

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni soykırımı iddialarının yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek, "24 Nisan bizim Vatan Savaşımızın fiilen başladığı gündür. 24 Nisan'da Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemler tamamen Vatan Savaşına yönelik alınan önlemlerdir. 1915 bu koşulları ifade ediyor. 24 Nisan'da bir vatan savaşına başladık, 9 Eylül 1922'de İzmir'den denize dökülmeleriyle 8 yıllık vatan savaşı bitti. O vatan savaşı koşullarında 23 Nisan 1920'de hükümet kurduk, TBMM'yi kurduk. Vatan savaşını cumhuriyet hükümetiyle zafere götürdük" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in açıklamaları şöyle:



"Bugün 24 Nisan. 24 Nisan 1915 İngilizlerin kara harekatının arifesi. 25 Nisan 1915'te Seddülbahir'den vatan topraklarına girdiler, sonunu ise herkes biliyor. Atlantik sisteminin efendileri bugünü 'soykırım günü' olarak anıyor. Önceden 24 Nisan gününden bir ay önce başlıyordu 'ABD başkanı ne diyecek, Türkiye'ye hangi balyozu indirecek, Türk milletini, Türkiye'yi nasıl aşağılayacak' diye söylentiler. 'İnşallah soykırım demez de ağır katliam yapıldı diye geçiştirir' ümidi vardı. Şimdi dünyada ses soluk kesildi. Türkiye'ye yönelik suçlamalar geçerli değil. ABD Başkanı'nın yapacağı açıklamaları merak etmiyoruz, önemsemiyoruz. Yapacağı açıklamanın toz parçası kadar değeri yoktur. 24 Nisan bizim Vatan Savaşımızın fiilen başladığı gündür. 24 Nisan'da Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemler tamamen Vatan Savaşına yönelik alınan önlemlerdir. 1915 bu koşulları ifade ediyor. 24 Nisan'da bir vatan savaşına başladık, 9 Eylül 1922'de İzmir'den denize dökülmeleriyle 8 yıllık vatan savaşı bitti. O vatan savaşı koşullarında 23 Nisan 1920'de hükümet kurduk, TBMM'yi kurduk. Vatan savaşını cumhuriyet hükümetiyle zafere götürdük.



"MÜCADELELER SONUCUNDA AİHM'DE ZAFER KAZANDIK"



Bugün PKK'nın siyasi kolu olan HDP '102 yıllık acı ve yas' diyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise 'ortak acı ve adil hafıza' deniliyor. Her iki açıklamaya da katılmıyoruz. Açıklamayı yapanların Sayın Cumhurbaşkanı olması ve parlamentoda olması acıdır. Esas acı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vatan Savaşı yaptığımızı saptamamış olmasıdır. Çünkü Cumhuriyet 24 Nisan 1915'te başlayan Vatan savaşının içinde kuruldu.



Bugün hiç kimse soykırım diye ortalığa dökülememektedir. Çünkü AİHM'de yürüttüğümüz mücadele, Lozan'da, Berlin'de, Paris'te yürüttüğümüz mücadeleler sonucunda AİHM'de zafer kazandık. O başarı söylendiği gibi yalnızca 'ermeni soykırımı yalandır özgürlüğü' değildir. AİHM 2. Daire kararını ve 15 Ekim 2015 büyük Daire kararını dikkatle okursak; 1915 olayları Yahudi soykırımına benzemiyor deniyor. Bu karara geçmiştir. Çünkü Yahudi soykırımı hakkında bir etkili mahkeme kararı vardır. Ancak 1915 olayları, herhangi bir mahkemede kanıtlanmış ve yargılanmış değildir. 1915 olayları hakkında 'soykırım yapılmıştır' diye bir mahkeme hükmü yok. Bunun anlamı: Mahkeme kararı yok. Ermeni soykırımı yok. Ermeni Soykırımı olmadığını Uluslararası hukukta en üst mahkeme olan AİHM kararıyla tescil ettik. Bundan sonra ciddi hiç bir merci böyle bir iddiada bulunamaz. Parlamentoların, devlet bakanlarının, Cumhurbaşkanlarının, akademi kuruluşlarının, üniversitelerin, belediyelerin. Hiçbirinin 'Soykırım' diye hüküm verme hakkı yoktur. Şu anda Avrupa'da Perinçek-İsviçre davası ders olarak okutulmaktadır. Artık hukuk ve bilim çevrelerinde 1915 olayları soykırım olarak nitelendirilemeyeceği uzun uzun yazıyor. Bu bilince varmamız lazım.



"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN, AİHM'İN KAZANDIRDIĞI MEVZİLERİ BİLİNÇLERE YERLEŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR"



Cumhurbaşkanlığı mesajında 'Adil hafıza' diyor. 'Adil Hafıza' diye bir siyasi kavram yok. Bu kavramlar Batı tekerlemeleridir. Küresel merkezlerden soykırım iddialarının dayanağı olarak getirilen sözlerdir. Türkiye'yi savunan merkezlerin, Türkiye'yi yönetenlerin batı tekerlemelerini terk ederek, AİHM'in kazandırdığı mevzileri bilinçlere yerleştirmesi gerekmektedir. Lozanlarda, Berlinlerde, Parislerde milliyetçi, halkçı, sosyalist kitlelerle el ele mücadele ettik. O zaman da bize gitmeyin, giderseniz soykırımı tescilletirsiniz, sizi ajan ilan ederiz dediler. Şimdi kimlerin ne olduğu ortaya çıkmıştır. Ayağımıza takılan çelmeleri dikkate almadık ve büyük başarı kazandık. Büyük cesareti, yiğitliği, vatan aşkıyla mücadele eden Sayın Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz. Yine aynı cesareti, Türk milliyetçiliği ve yiğitliğiyle mücadele eden Sayın Yaşar Okuyan'ı, Mehmet Gül'ü, Kemal Alemdaroğlu'nu, emekçi sendikalarmızı, aydınlarımızı verdikleri emeği saygıyla anarak milletimizin hafızasına sunuyoruz. 24 Nisan bizim için bir endişe, kaygı günü değildir. AİHM kararında Doğu Perinçek 'Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır' dedi diyor. Bu, Doğu Perinçek Ermenileri suçlamıyor, emperyalistleri hedef alıyor. Ermenilere karşı kin ve nefret taşımıyor demek oluyor. 'Emperyalist yalan' dememiz tarihe uyan bir tavırdır. Hem de hukuki bir zafer için anahtar kavramdır. Biz ermeni düşmanlığıyla bir mücadele yürütmedik. Bizim milletimizden öğrendiklerimiz, geleneklerimiz, Atatürk devriminin bıraktığı miras buna izin vermez"



Haber: ANKARA,