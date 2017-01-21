Dışişleri'nden Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Kurram İlçesi'ndeki terör saldırısını kınayarak, terörle mücadelede Pakistan'a desteğin sürdürüleceğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle:



"Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerine bugün (21 Ocak) düzenlenen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, dost Pakistan Hükümeti ve halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz."



Haber: ANKARA,