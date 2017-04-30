Dha Ankara - Dışişleri'nden Kırgızistan'a Başsağlığı Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırgızistan'ın güneyinde meydana gelen heyelanla ilgili yaptığı açıklamada, Kırgızistan halkına taziye dileğinde bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'da yaşanan heyelana ilişkin şöyle denildi:



"Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelan sonucunda 9'u çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere kardeş Kırgızistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz"



Haber: ANKARA,