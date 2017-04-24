Dha Ankara - Dışişleri: Katar Hükümeti'ni Tebrik Ediyoruz, Irak Hükümeti'nin İşbirliğini...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Irak'ta kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakılmasına ilişkin "Katar vatandaşlarının sağ salim ülkelerine dönüşlerinin sağlanması dolayısıyla Katar Hükümeti'ni tebrik ediyoruz. Irak Hükümeti'nin bu süreçte gösterdiği işbirliğini de memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakılmalarının ve ülkelerine geri dönmelerinin memnuniyetle öğrenildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, şöyle sürdürüldü:



"Katar vatandaşlarının sağ salim ülkelerine dönüşlerinin sağlanması dolayısıyla Katar Hükümeti'ni tebrik ediyoruz. Sözkonusu şahısların aileleri, yakınları ve kardeş Katar halkının sevincini paylaşıyoruz. Ayrıca, Irak Hükümeti'nin bu süreçte gösterdiği işbirliğini de memnuniyetle karşılıyoruz"



Haber: ANKARA,