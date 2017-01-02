Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı Mogadişu Havalimanı'ndaki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile bugün Somali'de havalimanına gerçekleşen ve 10'un üzerinde can kaybına neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Mogadişu Havalima'nındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklmada "Somali'de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bugün (2 Ocak 2017) öğle saatlerinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 10'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.



Somali'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.



Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, terörizmle mücadelede dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine desteğini kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı. - Ankara