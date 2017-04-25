Dha Ankara- Dışişleri Bakanlığı: Akpm Kararı Stratejik Vizyondan Yoksun Basiretsiz Bir Tutumu...

"AKPM'DE, İZLENMESİ GEREKEN YERLEŞİK USULLERİN DIŞINDA SİYASİ SAİKLERLE ALINAN BU HAKSIZ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"



"AKPM'DEKİ MAKSATLI ÇEVRELERİN AYAK OYUNUYLA DENETİME ALINMASI, DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN AKPM'YE YAKIŞMAMIŞTIR"



"BU DURUM TÜRKİYE'Yİ AKPM İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEYE MECBUR BIRAKACAKTIR"



ANAKARA - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, AKPM Genel Kurulu'nun ülkemizin yeniden denetime alınması kararını kınayarak, "AKPM'de, izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. AKPM'deki parlamenterlerin Türkiye'nin Avrupa'nın istikrar ve güvenliğine yaptığı bu katkıları görmezden gelen bu kararı esasen Avrupa'nın üzerinde yükseldiği ortak ve demokratik değerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun basiretsiz bir tutumu yansıtmaktadır. AKPM'deki maksatlı çevrelerin ayak oyunuyla denetime alınması, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM'ye yakışmamıştır. Denetime alma kararı bu ard niyetli grupların yeni bir oyunudur. Karar, başta FETÖ olmak üzere, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir.Türkiye AKPM'de bu kararı alan Parlamenterleri aklı selime, sorumlu bir duruş sergilemeye davet eder. Bu durum Türkiye'yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır" dedi.



Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nun 25 Nisan 2017 tarihli oturumunda, 2004 yılından bu yana denetim sonrası diyalog sürecinde bulunan ülkemizin yeniden denetime alınması kararını kınayayarak şu ifadeleri kullandı:



"AKPM'de, izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. Ülkemiz PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi en kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmektedir. Anayasal düzenini ve ulusun varlığını hedef alan tehlikelere karşı, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak, gerekli ve orantılı tedbirler almaktadır. Bu bir devletin en temel ödevi ve meşru hakkıdır.



AKPM KARARI STRATEJİK VİZYONDAN YOKSUN BASİRETSİZ BİR TUTUMU YANSITMAKTADIR



Türkiye'nin bir yandan 3,2 milyondan fazla mülteciye kucak açarken ve hain terör örgütleriyle mücadele ederken, aynı zamanda tüm Avrupa'nın ve yakın çevresinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı unutulmamalıdır. AKPM'deki parlamenterlerin Türkiye'nin Avrupa'nın istikrar ve güvenliğine yaptığı bu katkıları görmezden gelen bu kararı esasen Avrupa'nın üzerinde yükseldiği ortak ve demokratik değerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun basiretsiz bir tutumu yansıtmaktadır.



DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN AKPM'YE YAKIŞMAMIŞTIR



Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olarak çağdaş Avrupa ideallerinin ve değerlerinin savunucusu ülkemizin AKPM'deki maksatlı çevrelerin ayak oyunuyla denetime alınması, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM'ye yakışmamıştır.



AKPM ÜYELERİNİN BAZILARININ TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARINDAN SEÇİLMESİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ



Bu maksatlı çevrelerin Türkiye karşıtlığında, günümüz Avrupasında şiddete varan şekilde yayılan yabancı düşmanlığı ve islamofobiye karşı ülkemizin adeta tek başına mücadele vermesi ve mazlumun yanında yer alması da önemli yer tutmaktadır. Sözkonusu çevrelerin etkisi, esasen, ülkemizdeki halkoylamasını gözlemlemeye gönderilen AKPM üyelerinin bazılarının terör örgütü sempatizanlarından seçilmesinde de görülmüştü.



BAŞTA FETÖ OLMAK ÜZERE, BÜTÜN AVRUPA SİSTEMİNE TEHLİKE OLUŞTURAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDECEKTİR



Denetime alma kararı bu ard niyetli grupların yeni bir oyunudur. İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını körükleyen popülist yaklaşımların etkisinde, dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur. Bu karar, başta FETÖ olmak üzere, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir.



TÜRKİYE AKPM'DE BU KARARI ALAN PARLAMENTERLERİ AKLI SELİME, SORUMLU BİR DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDER



Türkiye AKPM'de bu kararı alan Parlamenterleri öncelikle aklı selime, ardından ilkeli bir tutum benimseyerek dünyanın ortak belası olan terör tehditiyle mücadele etmek üzere müşterek tedbirler almaya, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi sorunlarıyla samimi şekilde mücadele etmeye, iltica ve göç yönetimi konularında insan haklarını gözeten sorumlu bir duruş sergilemeye davet eder.



BU DURUM TÜRKİYE'Yİ AKPM İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEYE MECBUR BIRAKACAKTIR



Denetim kararı Türkiye'nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de gözardı etmiştir. Bu durum Türkiye'yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır.



TÜRKİYE, DEMOKRATİK STANDARTLARA, ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNE BAĞLILIĞINDA KARARLIĞINI SÜRDÜRECEK



AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir."



ANKARA