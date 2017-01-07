Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
ANKARA
Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri ile Suriye'deki Ateşkesi Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile Suriye'deki ateşkes hakkında telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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