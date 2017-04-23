Dha Ankara- Devlet Erkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti (2)
KAR ALTINDA DEVLET TÖRENİTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir önüne geldi.
KAR ALTINDA DEVLET TÖRENİ
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yoldan yürüyerek Anıtkabir önüne geldi. Bu sırada yağmur, kara çevirerek soğuk hava etkisini arttırdı. Atatürk'ün mozelesi önünde saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okuyan devlet erkanı, mozeleye çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
MHP LİDERİ BAHÇELİ A GİRMEDİ
Törene katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, mozeleye çelenk bırakılırken arka sıralarda durdu. Fotoğraf karesine girmeyen Bahçeli, buradaki törenin ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu Misak-ı Milli Kulesi'ne yan yana yürürken arkada kaldı.
Resmi törenlerin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Devlet erkanının Anıtkabir ziyareti
Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA
========================