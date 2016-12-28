Dha Ankara - Destici: Asgari Ücret En Az 1800 Lira Olmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin en az 1800 lira olması gerektiğini söyledi. Destici, şehit vermekten çok, şehit vermeye alıştırılan bir toplum haline gelmemizin en acı veren bir durum olduğunu kaydetti.



Partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Destici, askerlerimizin şu anda sınırımız içinde ve dışında PYD ve DEAŞ'e karşı mücadele verdiğini hatırlatırken, "Askerlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Üzüldüğümüz bir konu ise, liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi şehit vermekten çok, şehit vermeye alıştırılan bir toplum haline gelmemiz en acı verendir. Şehit haberleri geldikten sonra televizyonlara bir baktım, hiçbir tanesinin yayın politikasında bir değişiklik olmadı, bu çok üzücü bir durum" dedi.



HERKES DİN VE VİCDAN KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR



Anayasal düzenlemeler konusunda da açıklamalarda bulunan Destici, "BBP olarak bizim önceliklerimiz var bunlardan bir tanesi de anayasamızın 24'üncü maddesi ile teminat altına alınmış olan herkes din ve vicdan kanaat özgürlüğüne sahiptir. Ama maalesef Türkiye'de yıllardır inançlı kesimler zulüm derecesine varan uygulamalar ile karşı karşıya kaldılar. Bunlardan birisi başörtüsü zulmü idi. Birçok başörtülü bayanların neler yaşadığını biliyoruz. Bu anayasal bir güvenceye alınmamıştır. Bu bir fırsattır ve halkın tamamının bu konuda ortak kabulde varken, bu inanç hürriyetinin anayasal güvence altına alınması gerekir" dedi.



ASGARİ ÜCRET EN AZ 1800 LİRA OLMALI



Asgari ücrete yapılacak zam konusuna da değinen Destici, işçilerin aldıkları ve teklif edilen ücretin çok az olduğuna dikkat çekti. Destici, "Bugün ayın 28'i ve hala asgari ücret netleşmiş durumda değil. İşçilerimiz 1600 lira istiyor, yani açlık sınırının 1400 lira olduğu bir ülkede 1600 lira istiyor. Bu, hiç ikiletmeden gerçekleştirilmesi lazım. Çünkü işçi kardeşlerimiz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları düşünerek makul, hatta fedakarlık yaparak az bir teklifte bulunmuşlardır. Şu an pazar koşullarımıza baktığımızda en az 1800 Türk Lirası olması gerekir. Sonradan görmeler çocuğuna 30 milyonluk yalı veriyorsa, işçiye de 1600 lira vermelidir. Taşeron kardeşlerimize kadro verilmedi. Verilen sözün yerine getirilmesi ve modern köleliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Basın toplantısından görüntüler



-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları



Haber: Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA,