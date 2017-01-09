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Dha Ankara - Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te Reddedilirse Türkiye'nin Ufkunun Açılacağına İnanıyorum

Dha Ankara - Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te Reddedilirse Türkiye'nin Ufkunun Açılacağına İnanıyorum

- Ankara.

Dha Ankara - Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te Reddedilirse Türkiye'nin Ufkunun Açılacağına İnanıyorum

- Ankara

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