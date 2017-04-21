Dha Ankara - Deaş'lı Teröristin Meclis Bahçesinde Keşif Yaptığı Doğrulandı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Meclis bahçesinde DEAŞ'lı bir teröristin keşif yaptığını ileri sürerek, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi doğrulandı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Meclis bahçesinde DEAŞ'lı bir teröristin keşif yaptığını ileri sürerek, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi doğrulandı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın imzasının bulunduğu cevap yazısında, Meclis bahçesi civarında keşif yapan şüphelinin İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda tutuklanan S.S. olduğu belirtildi.
CHP'li Tanrıkulu'nun geçtiğimiz 10 Şubat tarihinde, TBMM Başkanlığı'na verdiği DEAŞ'lı bir teröristin Meclis bahçesinde keşif yaptığı iddiasına ilişkin soru önergesi TBMM Başkanvekili Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasıyla İstanbul Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TBMM Başkanlığı'na gönderilen yazılarda CMK'nın 135'inci maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S.'nin, 12 Ekim 2016 tarihinde geldiği Ankara'da, Meclis bahçesi civarında dolaştığının tespit edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında, İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda tutuklanan 28 şüpheliden biri olan ve Meclis bahçesi civarında dolaştığı tespit edilen S.S.'nin TBMM Randevu Takip Sistemi'nde herhangi bir kayıt bilgisine ulaşılamadığı belirtildi.
Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,