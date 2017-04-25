Dha Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Akpm Kararı, Türkiye Düşmanı Çevrelerin Siyasi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKPM Genel Kurulu'nda alınan Türkiye kararına tepi gösterek karara ilişkin, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKPM Genel Kurulu'nda alınan Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin kararı kınadı. Kalın'ın açıklamaları şöyle: "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz."



Haber: ANKARA,