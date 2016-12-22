Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."
ANKARA
Dha Ankara- Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı
Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."
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