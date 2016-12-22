TÜMÜ
Haberler Search
Dha Ankara- Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

Dha Ankara- Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.

Dha Ankara- Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

Cumhurbaşkanlığı, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."

ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Üniversitelerarası Kurul, Yüksek Öğretim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Mustafa Çiçekler, Cumhurbaşkanı, Ankara, Y.Ö.K, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads