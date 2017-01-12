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Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etti.

Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etti.

ANKARA

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