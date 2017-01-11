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Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbf Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbf Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Hidayet Türkoğlu Başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbf Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Hidayet Türkoğlu Başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 15 numaralı Ay Yıldızlı formamızla birlikte basketbol topu takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kabulden görüntüler

Erdoğan'a forma verilişi

Haber: Ankara,

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