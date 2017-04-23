Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin İradesini Hiçe Saymak, İnsaf Dışı Olur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM girişinde yaptığı açıklamada, "Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumu izlemek için geldiği Meclis'teki şeref holünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının yeni döneme ilişkin değerlendirme istemelerinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, hissiyatı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir. Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur. Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır."



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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları



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Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,