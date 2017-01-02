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Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin ÖzgürgünCumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden

Haber: ANKARA,

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