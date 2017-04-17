Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisini Karşılamaya Gelen Vatandaşlara Hitap Etti (2)

"YEDİ DÜVELE KARŞI MÜCADELE VERDİK"



Ankara Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sürecinde verilen mücadeleyi yedi düveye karşı verilen bir mücadele olarak değerlendirerek, "Batıda Haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeride de uşakları saldırdı. Fakat yılmadık, usanmadık, milletçe dimdik durduk. Çünkü biz sadece Mevlamızın huzurunda rüküda ve secdede eğiliriz. Önümüzde atacağımız, çok önemli adımlar var" dedi.



Anayasanın 18 maddesinin değişikliği için yapılan halk oylamasını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılara başkanlık etmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda kendisini bekleyen kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.



Kendisini karşılayan vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan zaferinin millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İstedik, Rabbimiz lütfetti. Dün akşam itibariyle mutluyduk, bugün mutluyuz, inşallah bundan sonraki süreç çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasım'ına yürüyeceğiz" diye konuştu.



Halk oylaması sürecinde verilen mücadeleyi yedi düveye karşı verilen bir mücadele olarak değerlendiren ve "Batıda Haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeride de uşakları saldırdı. Fakat yılmadık, usanmadık, milletçe dimdik durduk. Çünkü biz sadece Mevlamızın huzurunda rüküda ve secdede eğilirizö diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak çok işin, atacakları önemli pek çok adımın oluğunu söyledi.



"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ"



Ülkenin alt ve üst yapılarında gerçekleştirilecek yatırımların yanı sıra insana yönelik yatırımların olacağını ve eğitimin bunun başında geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.



Konuşmasında 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu'ya baktım, Doğu'ya baktım, gece hep onları inceledim, devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var, daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı, Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Ona göre, zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ama biz biliyoruz ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. değerlendirmesinde bulundu.



"BİZİM ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ AFFETME YETKİMİZ YOK"



15 Temmuz darbe girişiminde Ankaralıların Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kahramankazan'da kendini ortaya koyduğunu, Özel Harekatta 56 şehit verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın teröristlere yönelik idam taleplerini dile getiren tezahüratlarda bulunması üzerine, "Parlamentoya inşallah gelecek, Parlamentodan geçmesi halinde de ben bunu onaylarım onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" şeklinde konuştu.



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-Erdoğan'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)



Haber: ANKARA



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