CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı Kabul Etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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