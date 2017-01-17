Dha Ankara-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha Ankara-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'in, bu görevinden önce Fas Krallığı'nın Avrupa Birliği nezdinde daimi temsilcisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden

ANKARA

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