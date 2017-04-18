Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a Başsağlığı Telgrafı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait, içinde 7 polis, 1 hakim, 1astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin Tunceli'de düşmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait, içinde 7 polis, 1 hakim, 1astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin Tunceli'de düşmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a başsağlığı telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telgrafında, üzüntülerini ifade ettiği, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dilediği ifade edildi.
Haber: ANKARA,