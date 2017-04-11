Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Aksoy'dan Patlama Hakkında Bilgi Aldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak, Bağlar'daki patlama hakkında bilgi aldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak, Bağlar'daki patlama hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da çevik kuvvete ait bir mekanda sabah saatlerinde bir patlama olmasının ardından Vali Aksoy'dan olay hakkında bilgi aldığını kaydetti.
Haber: ANKARA,
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