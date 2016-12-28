CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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