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Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Heyetiyle Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu istişare heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden görüntüler

Haber: ANKARA,

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