Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Siyaset Bilimci Defarges Hakkında Suç Duyurusu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından verilen şikayet dilekçesi ve basında çıkan haberler üzerine Defarges hakkında Fransız Artı 33 kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanına suikasta azmettirme suçu'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,