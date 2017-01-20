Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Afrika Ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22-26 Ocak tarihlerinde Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tanzanya'ya 22-23 Ocak tarihlerinde yapacağı ziyaret çerçevesinde, Tanzanya Cumhurbaşkanı Dr. John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek. Her iki cumhurbaşkanı, düzenlenecek heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından, Mozambik'e Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere Maputo'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, 24 Ocak akşamı Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geçerek, 25 Ocak günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Erdoğan'ın Madagaskar'a yapacağı ziyaretin Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi bir öneme sahip olduğu belirtildi. Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra başta Afrika Kıtası olmak üzere bölgesel ayrıca uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirildi. Ziyaretler dolayısıyla bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının planlandığı da kaydedildi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin "Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla her üç ülkede düzenlenecek İş Forumları, işadamlarımızın yerel muhataplarıyla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele almalarına fırsat tanıyacaktır. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerin devamı niteliğinde olup, Afrika Ortaklık Politikamız kapsamında kıtayla işbirliğimize derinlik ve boyut kazandırılmasına yönelik irademizin somut göstergesini oluşturmaktadır" denildi.



Haber: ANKARA,