Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tayland Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tayland Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Tayland Büyükelçisi Chirapant, bu görevinden önce, Tayland Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreter Yardımcısı olarak görevliydi.

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Haber: ANKARA,

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