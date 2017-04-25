Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuli, bundan önce Türk Keneşi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.



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Haber: ANKARA,