Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6'ncı Sınıf Öğrencisi Dilara'dan Hediye Yağlı Boya Tablosu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı ziyareti sırasında kendisine 15 Temmuz darbe girişimi konulu yağlı boya tablosu hediye eden Dilara Nur Özdemir'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı ziyareti sırasında kendisine 15 Temmuz darbe girişimi konulu yağlı boya tablosu hediye eden Dilara Nur Özdemir'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Diyarbakırlı 6'ncı sınıf öğrencisi Özdemir, kendi çizdiği tabloyu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Dilara Nur Özdemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tabloyu hediye etmesi
-Dilara Nur Özdemir'in 15 Temmuz konulu tabloyu anlatması
-Tablodan görüntüler
-Detaylar
Haber: ANKARA,