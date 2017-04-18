Dha Ankara- Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Üniversiteye Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır."
Haber: ANKARA,