Dha Ankara-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.

Dha Ankara-Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetini Beştepe'de kabul etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kabul'den

ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads