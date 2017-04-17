Dha Ankara - CHP Önünde Gerginlik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi yakınında Anayasa referandum u sonucunun 'evet' çıkmasını araçlarıyla korna çalarak kutlayan gruba, CHP önündeki bir grup tepki gösterince gerginlik çıktı. Polis araya girerek gerginliğin büyümesini önledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada, parti binasının bulunduğu Anadolu Bulvarı'nda araçlarıyla kutlama yapanlara bazı CHP'liler tepki gösterdi. Grup içinde bir kişi bir anda yola fırladı. Yoldan geçen araçlara vurarak tepki gösteren kişi, polis tarafından yoldan çıkartıldı. Bu sırada polis kalabalık CHP'lilerin önüne bariyer kurarak yola çıkmalarını önledi. Yoldan geçenleri de korna çalmamaları yönünde uyaran polis, olayların büyümesinin önüne geçti.



Görüntü Dökümü:



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-Partililerin yola koşmaları



-Polisin barikat kurması



-Bir kişinin yola çıkarak araçlara vurması



-Slogan atan CHP'liler



-Genel görüntüler



Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,