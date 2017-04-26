Dha Ankara - Chp: Meşruiyeti Olmayan Halk Oylamasının Üzerine İnşa Edilecek Otoriter Girişime Karşı...

"AKPM'NİN KARARINI DOĞRU BULMUYORUZ"



CHP Parti Meclisi'nce (PM) yapılan açıklamada, "Meşruiyeti olmayan bu halkoylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir. Demokratik Cumhuriyeti yok etme projesi olan bu Anayasa değişikliğine, bütün baskılara rağmen fedakarca karşı duran tüm yurttaşlarımıza, siyasi partilere, örgütlü yapılara ve girişimlere teşekkür ediyoruz" denildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı, yaklaşık 8 saat sürdü. CHP'den



toplantı sonrası yapılan açıklamada, anayasa değişikliği referandumunun resmi olarak açıklanmayan sonuçlarına ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 'siyasi denetim' kararına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.



CHP'den yapılan Parti Meclisi açıklaması şöyle: "CHP, Türkiye'yi hukuk devleti ve Demokratik Parlamenter Cumhuriyet'ten uzaklaştırıp, 'Tek Adam Rejimine' götürmeyi hedefleyen Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmemesi için gerek komisyon ve gerekse Genel Kurul'da etkin bir mücadele vermiştir. Buna karşın kabul edilen teklifin, halk oylamasında reddedilmesi için de tüm gücüyle çaba göstermiştir. Halkoylaması, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında, devlet imkanları ve kamu gücünün pervasızca kullanıldığı, medyanın tahakküm altına alındığı, adaletsiz bir ortamda yapılmıştır. Bütün bu baskılara rağmen halkımız sandığa gitmiş ve güçlü bir 'Hayır' iradesi göstermiştir. Halkın iradesini sandıkta etkileyemeyenler, bu kez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle yarattıkları 'Mühürsüz Seçimle' hedefe ulaşma yolunu seçmişlerdir. Sayım sırasında hukuka ve kanuna açıkça aykırı bir şekilde mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK, sadece 'Hayır' diyenlerin değil, oy kullanan yaklaşık 49 milyon seçmenin iradesini lekelemiş, halkoylamasının meşruiyetini yok etmiştir.



Anayasa değişikliği ile 'Tek Adam Rejimi' kurmayı hedefleyen bu iktidar, ülkemizi demokratik dünyadan koparmakta ve Avrupa Birliği (AB) hedefinden de hızla uzaklaştırmaktadır. Bu çerçevede gelinen son nokta ne yazık ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) bugün aldığı siyasi denetim kararıdır. Türkiye'nin, AB hedefinden koparılmasına dönük iktidarın politika ve uygulamalarını reddetmekle birlikte, AKPM'nin bu kararını da doğru bulmuyoruz. Türkiye sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ibaret değildir. Meşruiyeti olmayan bu halkoylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir. Demokratik Cumhuriyeti yok etme projesi olan bu Anayasa değişikliğine, bütün baskılara rağmen fedakarca karşı duran tüm yurttaşlarımıza, siyasi partilere, örgütlü yapılara ve girişimlere teşekkür ediyoruz. Bu beraberliği, tahrip edilen demokrasiyi daha güçlü bir şekilde yeniden kurma mücadelesinin zemini olarak görüyoruz. Bu zemin üzerinde daha geniş kesimlerle buluşarak parlamento içi ve dışında her alanda birlikte mücadeleyi yükseltme kararlılığındayız"



Haber: ANKARA,