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Dha Ankara - CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Saldırısına Yönelik Açıklama

Dha Ankara - CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Saldırısına Yönelik Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Dha Ankara - CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Saldırısına Yönelik Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir'deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

ANKARA,

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