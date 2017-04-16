Dha Ankara  - CHP'li Tezcan: Bu Seçimlerde Sahteciliğe Ysk Eliyle İzin Verilmesi Demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına yönelik açıklamasına ilişkin, "Gerek kanunda gerekse kendi genelgesinde daha oylama başlamadan önce bunlar net olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, sayımlar başladıktan sonra Ak Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar vermiş ve bunu duyurmuştur. Bu seçimlerde sahteciliğe Yüksek Seçim Kurulu eliyle izin verilmesi demektir" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun sayım sırasındaki uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülent Tezcan: "Referandum oylamaları Türkiye'deki bütün bölgelerde sonuçlandı, ve sayım işlemlerine geçildi. Doğu illerimizde saat 16: 00 itibariyle sandıklar kapandı, Batı illerimizde saat 17: 00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve sayımlar başladı. Seçim sürecinde çeşitli tatsız olaylar yaşanmış olsa da şu ana kadar can kaybı gibi bir olay henüz kulağımıza gelmedi. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Ancak sayım sırasında yaşananlar tarihimizde çok partili yaşama geçtikten sonra uzun yıllar sonra tartışmalı bir seçim dönemini başlatacak gibi görünüyor. Ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu şu ana kadar gerek oy kullanma gerekse sayım sırasındaki uygulamaları nedeniyle sınıfta kalmıştır. Yüksek seçim kurulu yargı gözetiminde yapılacak seçimler ilkesinin yerine yargı manipülasyonun altında yapılacak seçimler gibi bir talihsiz döneme doğru girmemizi önünü açıyor diye görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayımlar başladıktan sonra aldığı iki karar bu seçimlerin güvenilirliğini tartışmaya açacaktır. Seçimler ciddi bir meşruiyet sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Yüksek Seçim Kurulu sayım başladıktan sonra kuralları değiştirmiştir. Seçim kanununda mühürsüz oy pusulalarının geçersiz sayılacağı açık bir kanun hükmüdür. Yüksek Seçim Kurulu bu kanun hükmüne bağlı olarak genelgesini çıkarmıştır, sayım ve döküm işlerini düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu genelgesinde de aynı şekilde kanunda tarif edildiği gibi mühürsüz oy pusulaları ve zarfların geçersiz olacağı ifade edilmiştir. Gerek kanunda gerekse kendi genelgesinde daha oylama başlamadan önce bunlar net olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, sayımlar başladıktan sonra Ak Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar vermiş ve bunu duyurmuştur."



"YSK'YA DERHAL BU HATADAN DÖNMEYİ, ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ"



"Bu seçimlerde sahteciliğe Yüksek Seçim Kurulu eliyle izin verilmesi demektir. Dışarda hazırlanıp getirilip atılacak oy pusulalarına Yüksek Seçim Kurulu tarafından izin verilmesi demektir. Devlet kampanyası şeklinde yürütülen evet kampanyasının devletin bütün imkanlarını güvenlik, zabıta güçlerini valilikleri, kaymakamlıkları devreye sokarak sandıklara dışarda hazırlanmış pusulaları sokmaya Yüksek Seçim Kurulu eliyle fırsat verilmesi müsaade edilmesi demektir. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. Bir başka kararında da evet mühürlerinin de geçerli olacağına karar vermiştir bugün, oysaki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimden önce hazırladığı genelgede tercih mühürlerinin kullanılacağı açıkça belirtilmiştir. Bu açık hükümlere rağmen aykırı uygulamaların sayım esnasında değiştirilerek bir anlamda maç başladıktan sonra kural değiştirilmesi açık bir şekilde hayır oylarının önde, evet oylarının geride olduğunun görülmesi üzerine alınmış bir önlem olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu seçimin güvenliğini kontrol etmek yerine seçimin iktidar tarafından manipülasyonun aracı haline gelmiştir. Yüksek Seçim Kuruluna derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz"



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-Bülent Tezcan'ın açıklamaları



Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA,