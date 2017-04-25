Dha Ankara- CHP'li Öztürk Yılmaz: Akpm'nin Böyle Bir Karar Almasından Üzüntü Duyuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AKPM'nin Türkiye kararına ilişkin, "Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişini maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. AKPM'nin elbette böyle bir karar almasından üzüntü duyuyoruz. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır. Olağanüstü hal bir an önce kaldırılır. Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüş başlar" dedi.



AKPM'nin Türkiye kararına ilişkin, "Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişini maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. AKPM'nin elbette böyle bir karar almasından üzüntü duyuyoruz. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır. Olağanüstü hal bir an önce kaldırılır. Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüş başlar. Biz AB kurumlarını bizim kurucusu olduğumuz uluslararası örgütlerin almış olduğu kararları ve eğilimleri tanımamak onlara meydan okumak esasen bir yol değil. Bu dönmede Türkiye uluslararası alanda manevra alanını iyice daraltmış durumda. Bu konu ile ilgili ciddi uyarılarımız vardı. Bu uyarıların dikkate alınmadığını görüyoruz" diye konuştu.



ANKARA