Dha Ankara- CHP'li Levent Gök : Böyle Bir Kararın Uygun Olmayacağı Kararına Varılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 'Meclis'ten çekilecek misiniz ? sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır.

Dha Ankara- CHP'li Levent Gök : Böyle Bir Kararın Uygun Olmayacağı Kararına Varılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 'Meclis'ten çekilecek misiniz ? sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." şeklinde yanıt verdi

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-levent Gök'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA

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