Dha Ankara- CHP'li Böke: 16 Nisan'da Yapılan Referandum Yok Hükmündedir İrademiz Gasp Edilmiştir (2)

"DEMOKRATİK TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ BUNUN İÇİNE MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE MECLİS'TE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE GİRER"



CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, kesin olmayan referandum sonuçlarından sonra tüm haklarını kullanacaklarını belirterek Meclis'ten çekilmenin de bunlar arasında olabileceğini söyledi. Böke, "Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde tartışmalı hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yüceltmeye ihtiyacımız var. Demokratik tüm haklarımızı kullanacağız bunun içine meclis'ten çekilmek de meclis'te çalışmaya devam etmek de girer" dedi.



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Haber: Hakime TORUN / ANKARA