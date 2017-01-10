TÜMÜ
Haberler Search
Dha Ankara- CHP'li Balbay'ın Konuşması Meclis'te Tansiyonu Yükseltti

Dha Ankara- CHP'li Balbay'ın Konuşması Meclis'te Tansiyonu Yükseltti

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "cin ali" demesi tansiyonu yükseltti.

Dha Ankara- CHP'li Balbay'ın Konuşması Meclis'te Tansiyonu Yükseltti

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "cin ali" demesi tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri masalara vurarak Balbay'ı protesto etti. Meclis'te oturuma ara verilmesinin ardından milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Balbay'ın konuşması

-Vekillerin tepkisi

Haber: Nursima KESKİN/ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis Genel Kurulu, Milletvekili Balbay, Mustafa Ali Balbay, Binali Yıldırım, Mustafa Balbay, Milletvekili, Protesto, Ak Parti
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads