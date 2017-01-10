Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "cin ali" demesi tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri masalara vurarak Balbay'ı protesto etti. Meclis'te oturuma ara verilmesinin ardından milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Balbay'ın konuşması
-Vekillerin tepkisi
Haber: Nursima KESKİN/ANKARA
Dha Ankara- CHP'li Balbay'ın Konuşması Meclis'te Tansiyonu Yükseltti
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "cin ali" demesi tansiyonu yükseltti.
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay'ın Başbakan Binali Yıldırım için "cin ali" demesi tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri masalara vurarak Balbay'ı protesto etti. Meclis'te oturuma ara verilmesinin ardından milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.
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